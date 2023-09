Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Una nuova data per il concerto dei Cugini della Corte a Chiavari, dopo l’annullamento dello spettacolo di agosto per allerta meteo. Appuntamento venerdì 22 settembre alle 21.15 in piazza N.S. dell’Orto (in caso di pioggia all’Auditorium San Francesco) con uno spettacolo 100% made in Liguria tra ironia, divertimento e tormentoni musicali. Ad aprire lo spettacolo la band Zippo e la Benza.

» leggi tutto su www.levantenews.it