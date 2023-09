Covid, possibile arrivo vaccini da prossima settimana. In Liguria circa 7.300 positivi

“I numeri dei contagi in assoluto sono aumentati. Era prevedibile, veniamo dal periodo estivo in cui c’è un grosso movimento di persone per le vacanze estive, un dato quindi in linea con quanto pensavamo, e che potrebbe un pochino crescere con l’apertura delle scuole. Siamo però assolutamente tranquilli e non c’è allarmismo perché i dati che più ci interessano e sui quali stiamo focalizzando la nostra attenzione sono quelli sui ricoveri in ospedali per le conseguenze del Covid e sulle terapie intensive, dati oggi assolutamente trascurabili, quindi siamo sereni e fiduciosi”. Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ai microfoni di Non stop news, su Rtl 102.5. Il ministro ha parlato anche di vaccinazione anti coronavirus – alle porte una nuova campagna vaccinale. “I vaccini dovrebbero essere disponibili addirittura già dalla prossima settimana – ha informato il ministro Schillaci -. La cosa più importante è il vaccino per le categorie che abbiamo già identificato come quelle per cui è fortemente raccomandato: fragili, ultra 60enni – in particolare le persone più avanti con gli anni -, donne incinta e operatori sanitari. E’ un presidio fondamentale. Partiremo anche con una campagna per ricordare ai cittadini di vaccinarsi oltre che per il Covid anche per l’influenza. I vaccini saranno gratis per tutti come è stato finora, anche per chi non rientra nelle categorie per cui lo raccomandiamo”. Schillaci ha aggiunto che “stiamo valutando la distribuzione con le Regioni, conteremo molto sulle farmacie ma anche e soprattutto sui medici di medicina generale”.

Quale la situazione Covid-19 in Liguria? Il bollettino regionale, dato del 19 settembre, rende noto che gli attuali positivi sono circa 7.300, di cui quasi 800 residenti alla Spezia e provincia. 127 i ricoverati Covid-19 positivi negli ospedali liguri (3 dei quali in terapia intensiva), di cui 38 ricoverati in Asl5: 37 al San Bartolomeo e un paziente, in terapia intensiva, al Sant’Andrea.

