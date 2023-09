Per questo sabato, 23 settembre, il Parco di Montemarcello, Magra e Vara propone “Dal castello… al miele”. Un percorso nel verde territorio della Val di Vara a Calice al Cornoviglio, sui passi del gusto e della tradizione, con visita all’Apicoltura Ribaditi e al Castello Doria Malaspina con le sue collezioni, in particolare il Museo delle Risorse Faunistiche (MURF), importante allestimento per la valorizzazione degli ambienti naturali e delle risorse faunistiche che caratterizzano il territorio.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com