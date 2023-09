Ecco “La Nuit”, il nuovo singolo del duo Honlyrocca e Pynsobaby che “spacca” su Youtube

Albenga/Loano. Li abbiamo lasciati mesi fa al loro video musicale di esordio, il duo savonese Honlyrocca & Pynsobaby, e nel frattempo, mentre nutrono sogni e la speranza di sfondare nel campo musicale, le loro vite e la quotidianità continuano. Soddisfatti per il buon successo del video di esordio si sono cimentati in un nuovo progetto musicale: “La Nuit”, che a poche ore dalla pubblicazione su YouTube hai già totalizzato oltre 200 visualizzazioni.

“Il pezzo è nato di notte – spiega Pynso – questi pensieri nascono nel silenzio. Parla di noi, di come affrontiamo la notte, noi giovani viviamo soprattutto di notte, perché di giorno c’è scuola o lavoro. La notte da solo senza nessuno è un momento in cui poter riflettere. La notte per me è un momento di libertà, un momento in cui mi piace stare da solo e di questo parliamo nella nostra canzone. Abbiamo girato il video nel mare di Loano”.

