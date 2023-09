Genoa bond: oltre 500 investitori nell prime 36 ore, superati i 2 milioni

Genova. In poco più di 36 ore dall’apertura della fase prioritaria al Genoa Bond per finanziare il centro sportivo per giovani e femminile agli Erzelli. Più di 500 persone hanno già investito, per un totale superiore a 2 milioni di euro, ossia poco meno della metà della quota minima fissata dal Genoa per considerare valida l’emissione.

Il Genoa Bond consiste in un prestito obbligazionario che riconoscerà a ciascun investitore un tasso di interesse fisso annuo per 5 anni e la restituzione a scadenza del capitale investito. Si tratta di capitale di rischio non garantito.

