“Giochi senza barriere”, il 29 e 30 settembre sport inclusivo per 300 giovani nel parco per non dimenticare la tragedia del Morandi

Genova. Trecento giovani, anche ragazzi e ragazze, bambini e bambine, diversamente abili venerdì 29 e sabato 30 settembre saranno protagonisti alla radura della Memoria, ai piedi del nuovo ponte di Genova, dei “Giochi senza barriere”, due giornate di eventi e spettacoli dedicati agli studenti genovesi, in ricordo delle vittime del crollo del ponte Morandi. L’evento era in programma la scorsa primavera ma era stato necessario rinviarlo per maltempo.

“Con la manifestazione uniamo due energie: l’energia delle persone disabili che riescono a superare ogni giorno le difficoltà, l’energia del nostro dolore che si trasforma in impegno per la giustizia e la verità”, dice la presidente del Comitato ricordo vittime ponte Morandi, Egle Possetti che ha fortemente sostenuto l’iniziativa.

