L’UltrAndoraRun cala il poker: il 1° ottobre in scena la quarta edizione

Andora. L’UltrAndoraRun torna il prossimo 1 ottobre per la sua quarta edizione, con l’obiettivo di confermarsi un evento di rilievo assoluto nel mondo delle ultramaratone. Sei ore di corsa, da effettuare in solitaria oppure con la formula della staffetta da 2 a 6 partecipanti, tutto nello scenario della Marina di Andora.

L’UltrAndoraRun ha un pregio che la contraddistingue rispetto a tante altre creature podistiche: è una gara fortemente voluta dal Comune, che ha affidato la sua gestione tecnica all’Asd RunRivieraRun che in pochissimi anni l’ha elevata a classica della corsa non solo in Liguria.

