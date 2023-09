Quasi novemila nuovi punti luce per l’Unione dei Comuni della Lunigiana

L’Unione di Comuni Montana Lunigiana, tramite l’operatore Simet Impianti di Padova, in ATI con Hera Luce S.r.l. ed Engie Servizi S.pa., sta procedendo alla sostituzione di tutti quei punti luce ormai vetusti e obsoleti con sistemi nuovi e di ultima generazione per un investimento pari a 2.153.250,00 euro.

Un grande progetto, che non prevede i Comuni di Zeri e Villafranca, e che è partito a gennaio con il censimento e la geolocalizzazione di tutti punti luce situati sul territorio dei quali sono stati studiati i consumi e le tecnologie utilizzate affinché si potessero ascrivere nell’elenco dei dispositivi da sostituire.

I lavori, già iniziati nei comuni di Mulazzo e Licciana Nardi nei giorni scorsi, hanno visto la sostituzione di circa 800 corpi illuminanti. Gli interventi di efficientamento energetico e miglioramento tecnologico non riguarderanno solamente l’illuminazione stradale, ma proiettori, plafoniere, lanterne e corpi illuminanti che insistono sull’arredo urbano.

Attualmente i lavori stanno interessando il Comune di Bagnone e la prossima settimana toccherà ai comuni di Aulla e Podenzana.

ma prevede la fine totale dei lavori entro giugno 2024. A incidere sull’andamento dell’operazione saranno le condizioni meteo.

Quello dell’Unione di Comuni non è solo un’opera di efficientamento energetico, ma anche di una nuova impostazione di gestione sulle criticità legate all’illuminazione pubblica.

Infatti, il progetto prevede anche l’installazione di sistemi di telecontrollo da quadro che permetteranno di verificare tempestivamente eventuali criticità e/o guasti sugli impianti permettendo di diminuire i tempi di intervento delle squadre di manutenzione.

