Salone Nautico, rivoluzione traffico alla Foce: cosa cambia per viabilità, parcheggi e bus Amt

Genova. Scatta a mezzanotte la rivoluzione della viabilità alla Foce per il 63esimo Salone Nautico in programma dal 21 al 26 settembre. La novità principale, decisa dalla giunta Bucci, è la chiusura totale al traffico di corso Marconi in entrambe le direzioni. Una mossa per recuperare parcheggi a servizio della manifestazione, ma anche una sperimentazione di quello che sarà il futuro scenario con lo sbocco del tunnel subportuale in viale Brigate Partigiane e piazzale Kennedy trasformato in zona di passeggio col nuovo parco. Ma non sarà l’unico cambiamento.

Strade chiuse e svolte obbligatorie

