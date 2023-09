Toneo Locanda Alinò alle semifinali

Saranno Brigola – Masini All Star e Bar Picchi – Commercialisti le due attese semifinali della 48^ edizione del torneo calcistico over 45 Locanda Alinò in svolgimento sul sintetico a sette dell’Arci Pianazze.

Questo l’esito dell’ultimo turno della fase eliminatoria che ha visto il rotondo successo del Brigola di capitan Andrea Bruzzese sul Vecchie Glorie di Stefano Del Corso mentre nell’altro incontro un emozionante e pirotecnico 5-5 tra Granfrutta di Gianni Bonatti e Masini All Star di Bottiglioni Federico dava a questi ultimi per miglior differenza reti l’accesso alle semifinali.

Eliminate nei preliminari Carrozzeria La Pianta , Casoni Immergas, Baldini HiFi , Panificio Stradini e Salumificio Pignone.

Queste le classifiche finali dei due gironi: A Brigola 6 p. Bar Picchi 3 p. Vecchie Glorie 0 p. B Commercialisti 6 p. , Masini All Star 1 p. (-3), Granfrutta 1 p. (-5)

Le semifinali si svolgeranno domani, giovedì dalle 20 con in caso di parità subito i rigori mentre la finale è fissata per martedì prossimo.

Oltre all’artistico trofeo dell’Incisoria Pallone offerto dai fratelli Ciro e Beppe della Locanda Alinò di v. del Molo, premi speciali e di rappresentanza saranno offerti da Banca Fideuram, ristorante da Sandro, Cantine Bosoni, Ass.ni generali, Frantoio Lucchi-Guastalli, La Pia Centenaria, Monbat Italy, ristorante Pin Bon, Ottica Damiani e Omar Racing oltre ai trofei fair-play a ricordo del ristoratore di Portovenere Antonio Canese e dei giornalisti Fulvio Magi e Paolo Rabajoli da sempre vicini alla manifestazione di fine estate organizzata, dal lontano 1976, col solito entusiasmo dal patron prof. Pier Giorgio Baudinelli.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com