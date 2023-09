Trasferta tedesca per i Mondiali di Tap Dance: forza Lara Peoni!

La prossima settimana si terranno a Riesa in Germania, di Campionati Mondiali di Tip Tap organizzati dall’organo federale internazionale IDO (International Dance Organization). Anche Lerici porterà la sua voce anzi, le sue claquettes, a questo prestigioso evento: Lara Peoni 17 anni, lericina, rappresenterà la bandiera italiana al mondiale dopo il buon piazzamento agli scorsi campionati europei svoltisi a Praga la scorsa primavera, ed il secondo posto ai campionati italiani Fids di Rimini in luglio. Più di millecinquecento gli atleti coinvolti provenienti da tutto il mondo, soprattutto dagli Stati Uniti e dall’Australia. Per l’Italia l’atleta di ProDanza, accompagnata dalla sua allenatrice e direttrice della scuola, Valeria Antonini; ed una seconda scuola, anche questa ligure, di Genova. “Sarà una prova prima emotiva che fisica. Confrontarsi con una realtà così grande non è scontato, stiamo lavorando moltissimo sulla concentrazione e sulla gestione dell’adrenalina”, spiega Valeria Antonini. Lara Peoni si cimenterà nella categoria Singolo Femminile, con un brano sulle note caraibiche di Habana Twist. “La Tap Dance in Italia è un settore di nicchia della danza, ma nel resto del mondo, soprattutto nei paesi anglosassoni è molto seguito e praticato. Sono molto orgogliosa che le mie atlete abbiano avuto l’occasione di partecipare ad un evento molto più grande della realtà provinciale in cui si allenano già in primavera con la nostra partecipazione ai campionati europei, in questo caso ancora di più. Vorrei rivolgere i miei complimenti a Lara per la sua grinta e determinazione che la ha portata sino qui. Non si è mai arresa, ha voglia di fare, di mettersi alla prova, di dimostrare la sua passione quindi non posso che farle i miei migliori auguri per una prova al meglio delle sue possibilità”, conclude Valeria Antonini.

