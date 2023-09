Uomini e lupi, spazi condivisi. Evento a Levanto

L’assocazione “Salvaguardia vallata di Levanto” organizza l’incontro ‘Uomini e lupi, spazi condivisi’ sabato 23 settembre dalle 19 in Piazza dei Giardini di Levanto. Si tratta del secondo evento della rassegna “Riconciliazione – habitat condivisi”, patrocinato dal Comune di Levanto, che riguarderà tematiche legate al rapporto tra uomo e habitat naturale. L’evento affronta in modo scientifico e strutturato il rapporto tra uomo e lupo e informa su come questa convivenza possa diventare sostenibile per entrambe le parti. L’incontro vedrà la collaborazione del Wolf Apennine Centre, in parallelo è previsto un laboratorio per bambini correlato a questa tematica, organizzato da SALE in collaborazione con Regione Liguria e LIFE WolfAlps EU, a seguire un rinfresco con stand gastronomici locali.

