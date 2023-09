Alvini è carico: “A Venezia il risultato non ci ha premiato. Ora spero il campo ci premi”

È un Massimiliano Alvini carico quello che parla a due giorni dalla partita contro la Reggiana. Il ko di Venezia ancora brucia nello Spezia, ma la prestazione lascia ben sperare per il prosieguo del campionato: “Lo Spezia di Venezia mi è piaciuto. Non è stata premiata la prestazione quando spesso con la prestazione viene il risultato. A Venezia abbiamo fatto una prestazione più che soddisfacente ma è mancato il risultato. Da questo punto di vista è tutto chiaro, poi sicuramente abbiamo nostre responsabilità su alcune situazioni ma la prestazione che volevamo fare l’abbiamo fatta, ma non è stata premiata. Ma ora non importa, dobbiamo guardare a quello che sarà domani”, spiega Alvini, che poi fa un punto sugli indisponibili: “Stiamo cercando di lavorare sul recupero di Muhl, purtroppo Bertola è malato da ieri ed è probabile che non sia disponibile. Avevamo preparato un lavoro con lui, Nikolaou e Muhl, ora vedremo come muoverci ma ad oggi penso che visti gli impegni ravvicinati le cose si complichino. Abbiamo Bertola e Corradini con febbre, vediamo un attimo come muoverci. Sono le due situazioni, più Hristov assente”, racconta.

E la febbre di Bertola rischia di cambiare anche le carte in tavola: “Verde, Antonucci, vediamo di riportare qualcosa da Venezia. Mancano due giorni e tutto è in divenire. Siamo partiti per lavorare in un certo modo ma vediamo come muoverci. Non sono scontento di come stia lavorando la squadra, vediamo di andare avanti cercando di recuperare tutti i giocatori. Forse a fine partita con il Venezia sono stato inquadrato, ma io ero dispiaciuto per i miei calciatori, per la squadra, per chi era venuto a Venezia. In quella partita lì meritavamo qualcosa in più e mi dispiaceva per loro. Ci sono delle cose che dobbiamo migliorare assolutamente, uno è il rapporto gol rispetto a quanto creato. Quello è un deficit che noi dobbiamo migliorare e sicuramente ci sono alcune letture in fase di non possesso che possiamo fare meglio. Anche le sconfitte ti danno spunti per migliorare, anche questa ci ha dato spunti per lavorare di più rispetto a quanto stiamo facendo”.

