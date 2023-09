Bper Rari Nantes Savona, al via il girone di Euro Cup: si comincia contro i francesi del Sète

Duisburg. Dopo la qualificazione alla fase finale della Coppa Italia, conquistata lo scorso fine settimana, la Bper Rari Nantes Savona si rituffa in Europa.

I biancorossi allenati da Alberto Angelini, infatti, saranno impegnati da domani a domenica nel girone F dei qualification round della Len Euro Cup in programma a Duisburg, in Germania. Un inizio impegnativo per i savonesi che affronteranno, in un girone a cinque squadre, i serbi del Vaterpolo Klub Partizan, gli italiani del Telimar Palermo, i francesi del Sète Natation ed i padroni di casa dell’Asd Duisburg.

