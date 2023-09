Camion danneggia una galleria in A10: autostrada chiusa tra Prà e Aeroporto

Liguria. Giornata da dimenticare per gli automobilisti che si trovano a transitare sull’autoatrada A10. Verso Genova è chiuso il tratto tra Genova Prà e Genova Aeroporto a seguito di un incidente avvenuto al km 4, nel quale è rimasto coinvolto un camion.

Si deve uscire a Genova Prà dove si segnalano 4 km di coda, e rientrare in autostrada a Genova Aeroporto dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Inoltre si registrano ripercussioni in A26 a partire da Masone verso Genova. Per il traffico diretto a Milano consigliamo di percorrere la A26 Genova-Gravellona Toce. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.

