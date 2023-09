Chiavari: “Centro erogazione offerta scolastica, il silenzio della giunta”

Da Nicola Orecchia e Giovanni Giardini consiglieri comunali in Chiavari

L’Amministrazione Messuti dichiara di essere in continuità con l’Amministrazione precedente, ma, in realtà, sta demolendo il lavoro svolto dal compianto Sindaco, Dott. Marco Di Capua.

Con delibera n. 29 del 27.05.2021, il Consiglio Comunale, su proposta dell’allora Assessore

ai Servizi Sociali, Fiammetta Maggio, aveva approvato all’unanimità l’apertura di un centro

di erogazione dell’offerta scolastica del C.P.I.A. del Levante Tigullio per l’anno 2021/2022,

riconoscendo in tale ampliamento dell’offerta formativa – volto al potenziamento delle

competenze di cittadini italiani e non – “un elemento propulsivo della crescita culturale e sociale

della comunità, favorendo anche una crescita economica per la maggiore occupabilità lavorativa delle

fasce deboli”.

Tale iniziativa, che offre un servizio essenziale ai fini dell’inclusione, della promozione

umana e civile dei cittadini più deboli e della prevenzione del disagio e della marginalità

sociale, anche contro l’abbandono scolastico, aveva ricevuto il plauso anche dal mondo di

Confindustria Tigullio.

Per di più, il Consiglio Comunale si era impegnato a garantire, a partire dall’anno scolastico

2022/2023, non solo un punto erogazione delle lezioni dei corsi CPIA, ma, addirittura, la

sede associata (nei locali in allora individuati presso il palazzo sito in Via privata NS

dell’Orto civ. 2). Cosa che avrebbe consentito, tra i vari benefici per il Comune, anche quello

di porre tutte le spese a carico del ministero della Pubblica Istruzione.

