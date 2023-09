Cinque Terre: dopo le multe, incontro tra guide titistiche, Trenitalia e Regione

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

Si è svolto questo pomeriggio, su espressa volontà dell’assessore regionale ai Trasporti e Turismo Augusto Sartori, un incontro tra Trenitalia e rappresentanti delle guide turistiche (Agtl, Federagit, Aigae e Agael) in merito alle criticità relative i biglietti dei treni nelle Cinque Terre.

“E’ stato un incontro molto proficuo da cui sono emersi in primis, in questi ultimi anni, i notevoli miglioramenti nella gestione dei turisti grazie alla creazione del Cinque Terre Express – ha detto Sartori – Mi fa piacere che si sia instaurato un dialogo propositivo tra noi, le guide turistiche e Trenitalia che sono certo porterà a soluzioni che in futuro eviteranno gli sporadici episodi spiacevoli avvenuti nelle scorse settimane. L’immagine positiva delle Cinque Terre, e della Liguria in generale, non deve essere macchiata da piccole incomprensioni facilmente risolvibili”.

In questo senso Trenitalia, che ha offerto sin da subito la massima collaborazione affinché le regole siano fruibili a tutti per evitare potenziali situazioni di disagio, ha illustrato alle guide turistiche tutte le modalità di acquisto e durata dei biglietti, ricordando inoltre che dal 2019 è attivo un servizio di customer care strutturato per le Cinque Terre e che sono state rinforzate le biglietterie fisiche di Monterosso, Levanto e Spezia. Infine ha consigliato alle guide l’utilizzo del nuovo biglietto digitale regionale attivo dal 5 agosto: la soluzione più flessibile esistente che consente cambi di treno, la validazione direttamente con lo smartphone e che aiuta in maniera consistente e preventiva la lotta all’evasione.

» leggi tutto su www.levantenews.it