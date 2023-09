Container per migranti minorenni, Lodi (Azione): “Subito una commissione, questa non è accoglienza”

Genova. Sul tema dell’accoglienza dei migranti, con particolare riferimento alla situazione dei minori non accompagnati nei container in via Negrotto Cambiaso in Valpolcevera, si esprime la consigliera comunale di Azione, capogruppo di Gruppo Misto, Cristina Lodi.

“In qualità di vicepresidente della commissione Welfare ho richiesto una commissione urgente per quanto riguarda la situazione assurda che il Comune immagina di perseguire con l’accoglienza in container di minori non accompagnati nell’area dell’ex circolo Alfredo Ricciotti in via Negrotto Cambiaso a Rivarolo. E ho depositato un’interrogazione che spero venga discussa nel prossimo Consiglio Comunale”, dice.

“La situazione che si prefigura è di assoluta precarietà – continua Lodi – all’interno di un ex circolo in condizioni problematiche che al solo sguardo non dimostra di poter essere garante di un’accoglienza con tutti i servizi previsti. L’arrivo di minori non accompagnati non è più di fatto un’emergenza, bisogna arrivarci preparati per affrontare periodi più complessi come questo in maniera adeguata e dignitosa, sapendo che la rete degli enti genovesi di terzo settore preposti a questo tipo di accoglienza ha sviluppato un’altissima competenza e professionalità. Ma vanno governati i processi da parte del Comune di Genova, non scaricati, cercando responsabilità sempre fuori. La Valpolcevera ha sempre dimostrato una grande capacità di accoglienza, ma qui il problema sono le modalità inaccettabili, come stanno anche affermando in queste ore molte associazioni, l’amministrazione municipale, le cittadine e cittadini”.

» leggi tutto su www.genova24.it