Coop, fino al 27 settembre una saponetta per sostenere Airalzh e la ricerca con l’alzheimer

Genova. In occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, che si celebra il 21 Settembre, Airalzh Onlus (Associazione Italiana Ricerca Alzheimer) e Coop uniscono le proprie forze con la campagna “Non ti scordar di Te”, per sostenere la Ricerca contro la malattia di Alzheimer.

Fino al 27 settembre, in una rete di circa 300 Supermercati e Ipermercati Coop sul territorio italiano, compresi quelli di Coop Liguria, saranno messe in vendita delle “particolari” saponette realizzate per l’occasione in Limited Edition (30mila pezzi). Sulla loro cover vengono riportate le stampe di alcuni disegni realizzati da Anna S., una signora malata di Alzheimer, che ha lasciato una singolare eredità ai propri figli: un’enorme quantità di quadernoni, pieni di scritti e immagini.

» leggi tutto su www.genova24.it