Ex officina Guglielmetti, da gennaio i lavori per ospitare 140 bus. Ma l’ipotesi Campi non tramonta

Genova. Il ministero dei Trasporti ha sbloccato le risorse utili per acquisire l’area dell’ex officina Guglielmetti. Un passaggio che permetterà ad Amt di iniziare entro gennaio 2024 i lavori per creare un piazzale attrezzato che ospiterà circa 140 autobus. È quanto ha riferito l’assessore Matteo Campora ai sindacati durante un incontro focalizzato sui lavori di restyling delle rimesse Staglieno e Gavette nell’ambito del progetto dei quattro assi di forza. A comunicarlo sono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa-Cisal in una nota.

“In attesa che si completino i lavori nell’ex officina, il Comune di Genova si impegna a mettere a disposizione di Amt altre aree utili a ospitare temporaneamente parte della flotta di Gavette (110 autobus), privilegiando soluzioni in Valbisagno”, spiegano i sindacati. Le due soluzioni al vaglio sono, come avevamo anticipato, piazzale Resasco e il parcheggio di interscambio di Marassi, in grado di accogliere complessivamente 70-75 vetture. Perciò “rimane aperta la possibilità che a ospitare una quota residua di mezzi sia l’area di Campi ubicata tra l’Ansaldo e il deposito Amazon. Quest’ultima, in prospettiva, sarà comunque destinata a nuovo deposito di Amt”.

