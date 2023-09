Geotermia, sabato 23 settembre a Genova un convegno con il ministro Pichetto Fratin

Genova. “In un tempo in cui la sicurezza energetica è uno dei temi centrali del nostro presente e del nostro futuro, c’è una realtà italiana troppo spesso ignorata: l’energia geotermica, che ha mille vantaggi, essendo la più storica, “comoda” e disponibile senza particolari problemi fra tutte le rinnovabili”.

Così Confprofessioni Liguria, che continuando nel suo percorso di affrontare i temi più caldi per le varie professioni italiane, insieme a Cadiprof, organizza per sabato 23 dalle 9 alle 13 il convegno “Sicurezza energetica – le soluzioni geotermiche per la decarbonizzazione” dedicato all’illustrazione di come le soluzioni e le tecnologie geotermiche possono aiutare il fabbisogno energetico italiano, che si svolgerà nella sala aurea del Grand Hotel Savoia di via Arsenale di Terra 5 a Genova, accanto alla stazione Genova Piazza Principe.

