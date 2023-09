Il cordoglio dello Spezia per la scomparsa di Franco Dinelli

“Spezia Calcio esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Franco Dinelli, ex calciatore aquilotto”. Il club ricorda così l’ex portiere che esordì in maglia bianca da giovanissimo, all’età di 19 anni, nella vittoria per 2-1 sul campo della Lucchese e indossó la maglia bianca nelle stagioni 1956/57 e 1959/60, per un totale di 45 presenze. Classe 1937, dopo la grande stagione in maglia bianca nel campionato di Serie C 59/60, approdò all’Udinese nell’estate del ’60, diventando in Friuli la riserva di un giovanissimo e promettente Dino Zoff. “Alla famiglia Dinelli, il pensiero e l’abbraccio di tutto il Club”.

