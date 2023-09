In dieci minuti il Ligorna rimonta il Bra, Lunardon: “Grandissima prova di squadra”

Genova. Seconda vittoria di fila per il Ligorna, capace di espugnare lo Stadio Bravi contro il Bra in Serie D. Grande dimostrazione di carattere da parte dei ragazzi di mister Lunardon quando, nel secondo tempo, i biancazzurri riescono a rimontare grazie alle reti di Gomes e Daniello, portando a casa i tre punti.

Si decide tutto nel secondo tempo. Prima il Bra, al 59′, trova il vantaggio con la rete dell’attaccante Musso, abile a ribattere in rete la respinta da parte del palo su siluro da fuori area da parte di Pautassi. Poi al 77′ è Gomes a trovare il pari grazie alla rete dal cuore dell’area. Al 73′ tocco di mano in area da parte di Daquoune e calcio di rigore per i biancazzurri, con il portiere che però para il tiro dal dischetto da parte di Miracoli. Ma, a tre minuti dal termine, è Daniello a siglare la rete della vittoria. Una rete pesante, che vale il sesto punto in due partite per il Ligorna.

