Infiltrazioni al Capellini-Sauro, parte degli alunni domani in didattica a distanza

La Provincia della Spezia in una nota comunica che “a causa di una problematica legata ad una infiltrazione d’acqua piovana, i moduli temporanei in utilizzo quale spazio didattico presso l’Istituto Capellini-Sauro della Spezia, necessari a garantire la continuità scolastica durante i previsti lavori di ristrutturazione e messa a norma dell’edificio, domani dovranno essere sottoposti ad intervento urgente manutentivo. Pertanto, vista la situazione meteo in corso, e per il solo giorno di domani, in accordo con la Direzione scolastica, si comunica che gli alunni delle classi utilizzanti i citati moduli saranno posti in temporanea didattica alternativa a distanza”. La Provincia informa altresì che il personale tecnico dell’ente è già impegnato per la riparazione delle strutture e per il ripristino al pieno utilizzo delle infrastrutture temporanee.

