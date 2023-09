Mercoledì la commemorazione dell’eccidio di Ressora

Mercoledì prossimo, 27 settembre, commemorazione dell’eccidio di Ressora. Ritrovo alle 10.00 al Piazzale della palestra “F. Maggiani”, si proseguirà poi a piedi verso il Cippo di Ressora, in Via Martiri della Libertà. Qui porteranno il loro saluto la sindaca di Arcola, Monica Paganini, ed Emiliana Orlandi, ex prima cittadina e presidente dell’Anpi arcolana. Parteciperanno le scuole del territorio.

Seguirà, nel pomeriggio, all’Arci Guernica, al Ponte di Arcola, l’incontro “Il diritto alla memoria contro l’odio”. Qua a seguire la locandina con tutte le informazioni sull’iniziativa, organizzata da Anpi Arcola con patrocinio del Comune.

