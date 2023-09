Meteo, Limet: “Perturbazione atlantica con forti piogge, maltempo acuto tra giovedì e venerdì”

Liguria. Perturbazione atlantica con piogge e temporali a tratti di forte intensità sulla Liguria. Maltempo acuto, secondo le previsioni del centro meteo Limet, in particolare tra giovedì e venerdì con possibili criticità sul Centro-Levante della regione, con conseguente calo termico. Migliora da domenica.

Oggi, giovedì 21 settembre, attenzione per possibili fenomeni temporaleschi intensi e stazionari con colpi di vento associati tra Genova, Golfo Paradiso e Tigullio. Cielo molto nuvoloso per l’intera giornata con piogge e temporali diffusi. Rischio nubifragi in serata. Fenomeni meno persistenti sul Ponente. Venti tesi da Sud, possibili colpi di vento in caso di violenti temporali. Mare generalmente mosso, in aumento a molto mosso la sera. Temperature in generale calo, specie nei valori massimi: saranno comprese sulla costa tra 17 e 23 gradi, nell’interno tra 11 e 19.

