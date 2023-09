Migranti, a Rivarolo esplode la protesta: nella notte residenti in strada per impedire l’arrivo dei container

Genova. “Abbiamo deciso di presidiare e di bloccare i lavori, anche se pacificamente, più siamo e meglio è”. Con il messaggio di una residente, intorno alle 22 di mercoledì sera, è iniziata la protesta spontanea contro l’insediamento di un centro temporaneo di accoglienza per minori stranieri non accompagnati in via Negrotto Cambiaso, tra Rivarolo e Begato, in Valpolcevera.

La protesta proseguita per strada fino a mezzanotte, e che è stata controllata per sicurezza da un blindato della polizia e dei carabinieri, ha visto la partecipazione di un gruppo di cittadini che hanno scelto, dunque, di non attendere l’assemblea pubblica in piazza organizzata per venerdì alle 17 dal municipio Valpolcevera.

» leggi tutto su www.genova24.it