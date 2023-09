Migranti, il medico della Croce Bianca: “Le cicatrici sui corpi raccontano il loro viaggio”

Genova. Cicatrici, segni di bruciature, ferite. Questi sono i segni che portano sul proprio corpo i migranti che in queste ore sono stati smistati a Genova e che sono stati accolti nelle tende del campo di Voltri, assistiti dalla Croce Bianca Genovese. “Sono sostanzialmente in buona salute, non ci sono allarmi di nessun tipo, certo è che quello che hanno vissuto è scritto sul loro corpo“.

Queste sono le parole di Adelmo Bucci, medico genovese che da anni collabora con la Croce Bianca Genovese e che in questi giorni sta visitando uno ad uno tutti i migranti arrivati a Genova. “Parlano poco ma si fanno visitare senza esitazioni – racconta a Genova24 – alcuni mi chiedono, in francese, per l’antitetanica, mostrandomi delle ferite che si sono procurati chissà come”.

» leggi tutto su www.genova24.it