Migranti, nella tendopoli di Voltri in arrivo altri 12 ospiti da Trapani ma altri saranno trasferiti

Genova. Nel tardo pomeriggio di ieri sono stati 17 i migranti trasferiti dalla tendopoli di Voltri, gestita dalla Croce Bianca Genovese, per essere ricollocati in altre strutture sul territorio cittadino. Lo comunica la pubblica assistenza che, in queste ore, sta raccontando la gestione con immagini e video nel principio della massima trasparenza.

“La linea adottata è e sarà – spiegano dalla Croce Bianca – naturalmente, quella di ridurre al minimo la permanenza degli ospiti nell’area temporanea, favorendo il più possibile la loro ricollocazione in strutture di accoglienza”.

