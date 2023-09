Omicidio nel carcere di Marassi, un detenuto rivela: “Gervasio aveva già cercato di ammazzare un compagno di cella mentre dormiva”

Genova. Otto colpi a distanza di pochi secondi sferrati da Luca Gervasio dall’alto in basso, come mostra la telecamera che dal corridoio della sesta sezione del carce di Marassi ha ripreso in parte la scena visto che la porta blindata era socchiusa. E’ morto così intorno alle 4.25 del 12 settembre mentre dormiva nel suo letto Roberto Molinari, una vita da clochard mite, che rubacchiava nei supermercati per mangiare e che per questo stava scontando una piccola pena in carcere.

Nessun agente di polizia penitenziaria si è accorto di nulla quella notte, anche se i detenuti della cella e fianco e della cella di fronte hanno sentito parecchi rumori ma “Gervasio disturbava sempre di notte, urlava e chiedeva sigarette a tutte le ore” ha raccontato il vicino di cella. Le informazioni emergono dall’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa da gip Matteo Buffoni. Dalle carte emergono ulteriori dettagli sulla lite o meglio sul pestaggio di Gervasio ai danni di Molinari avvenuto la notte del 10 settembre: Gervasio lo aveva picchiato in faccia, in testa e sulla schiena. Molinari aveva detto al medico di guardia che era caduto “cercando di andare nel letto superiore della cella” ma il medico nel referto in cui rilevava tra l’altro una sospetta frattura nasale, aveva rimarcato l’incompatibilità delle lesioni con la caduta.

