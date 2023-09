Piovanello morto per avere ingerito un amo abbandonato sulla spiaggia: “Ennesima vittima dell’inciviltà”

Genova. Un esemplare di piovanello pancianera, uccello migratore e specie protetta, è morto al Cras di Campomorone dopo avere ingerito un amo incautamente lasciato sulla spiaggia da un pescatore.

A riferire l’episodio, e a condannare gli abbandoni di attrezzature da pesca sui litorali proprio per le conseguenze che hanno sugli uccelli e in generale sulla fauna marina, è stata l’Enpa, che gestisce il Cras: “Era stato trovato a Pegli, con un amo all’imboccatura dello stomaco e la relativa lenza che gli penzolava fuori dal becco – spiegano dall’associazione – Operarlo sarebbe stato impossibile, in quanto l’amo era conficcato troppo in profondità e intervenire chirurgicamente su un animale così piccolo l’avrebbe portato a morte certa. La speranza era che riuscisse a convivere con questo problema, ma purtroppo è morto nel giro di pochi minuti: probabilmente l’amo gli aveva provocato gravi lesioni interne”.

