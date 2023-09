Piscina Santa Caterina, Ricci: “Lavori a rilento, incuria, assenza di cartelli: l’amministrazione riferisca in Consiglio”

I lavori della piscina di Santa Caterina al centro di un’interpellanza presentata da Rosolino Vico Ricci, consigliere comunale del Partito democratico a Sarzana.

“A seguito di recente osservazione empirica (a due anni e tre mesi dalla inaugurazione del cantiere), dall’esterno del cantiere – scrive Ricci -, si constata una pressoché nulla modificazione dei luoghi rispetto al momento della inaugurazione della ripresa dei lavori, giugno 2021. I lavori sembrano procedere molto a rilento, peraltro mentre sul lato ovest non si coglie cenno di attività (e le impalcature sono rimaste le stesse); per contro, sul lato est, si osserva, pur da lontano, un movimento di operai. Gli spazi che circondano il cantiere, pur in teoria interessati parimenti dall’intervento urbanistico, versano in stato di incuria e completo abbandono; infine, non sono visibili cartelli esplicativi della data di inizio e termine lavori, della definizione dei lavori della indicazione della ditta aggiudicataria, degli importi, dei progettisti e dei responsabili della sicurezza benché si tratti di indicazioni indefettibili in presenza di un cantiere”.

