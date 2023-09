Previdenza complementare: il Tfr come volano per un nuovo welfare aziendale

Genova. Inflazione, costi e oneri previsti: quanto incide sulle imprese il Tfr lasciato in azienda? Questo e altri temi sono stati affrontati nel corso dell’evento, organizzato da BPER Banca e Arca Fondi Sgr, che si è tenuto ieri pomeriggio a Genova, presso la sede della Direzione Territoriale di BPER Banca, in via Cassa di Risparmio 15.

Durante l’incontro, a cui hanno partecipato numerosi imprenditori e responsabili delle risorse umane di aziende private locali e provinciali, sono state evidenziate le modalità di ottimizzazione della gestione del Tfr attraverso l’adesione dei dipendenti alla previdenza complementare.

