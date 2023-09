Da Alessandra Rotta, presidente dell’associazione Amici dei sentieri

I monaci tibetani del monastero di Jadrel Khangtsen lavoreranno, dal 21 al 23 settembre, in una delle serre del Vivaio Il Geranio di Marco Fenelli, in Via Betti, a Rapallo, alla costruzione di un Mandala che, una volta realizzato, verrà distrutto a significare l’impermanenza di tutti i fenomeni, compresa la vita.

