Rapallo: giardini d’autore, sabato una lezione a Villa Porticciolo

Villa Porticciolo a Rapallo tende a differenziarsi e ad offrire servizi diversi, qualificati e paralleli a quelli tradizionali delle feste, dei matrimoni e dei meeting. Sabato 23 ad esempio diventerà sede, dalle 9 alle 13 di una “giornata di studio” per la formazione, fase di approfondimento di un frequentato corso, di specialisti nella conoscenza e cura di giardini e parchi storici. Materia che richiede non solo una profonda conoscenza delle essenze, ma dell’ambiente loro favorevole, degli accostamenti, delle tecniche e della storia del giardinaggio e degli elementi che lo compongono. Non solo potature, concimazioni o accorgimenti per evitare le basse temperature invernali, ma tutte le cognizioni per creare e mantenere un perfetto equilibrio rea gli elementi che costituiscono un signor giardino; esigenza sempre più sentita dai proprietari delle ville che punteggiano le spalliere che nel Tigullio dal mare salgono in collina.

La giornata è organizzata da Soprintendenza, Città metropolitana, Provincia della Spezia con la partecipazione di Ente Forma, degli allievi del Corso per la cura di giardini e parchi storici con la collaborazione di Villa Porticciolo.

