Recco: attese per le decisioni di ‘Onda’; dissapori per l’orario del cimitero

Questa sera nei locali attigui al ristorante “Da O Vittorio” si riunisce a Recco il movimento “Onda” rappresentato in Consiglio comunale da Ivana Romano. Questa formazione si ricandiderà alle elezioni di primavera per l’elezione diretta del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale? Una risposta determinante per tutto il centro sinistra che, stando ai rumors cittadini, resta al momento diviso: da una parte il Pd che ha proposto la candidatura del già sindaco Gianluca Buccilli e l’altra che potrebbe riproporre una lista con candidato sindaco Sergio Siri. Nessuna certezza, nonostante manchino solo nove mesi alle elezioni.

Non è messo meglio il centrodestra spaccato perfino in giunta. E non è detto che si trovi una quadra durante il summit dei partiti del centro destra che dovevano incontrarsi a inizio mese a Sanremo ed hanno invece rinviato l’incontro a fine settembre. L’opposizine interna al sindaco Carlo Gandolfo lamenta la mancata convocazione della maggioranza per discutere i problemi più o meno rilevanti, condividere proposte e decisioni.

