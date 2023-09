Ruba uno scooter e fa resistenza ai Carabinieri: arrestato

Uno scooter rubato a un 70enne e un giovane arrestato. E’ il bilancio di quanto avvenuto ieri nel quartiere del Canaletto alla Spezia dove i Carabinieri hanno individuato il due ruote di cui, poche ore prima, il proprietario 70enne aveva sporto denuncia per il furto avvenuto alle spalle del Tribunale della Spezia. I Carabinieri si sono messi all’opera e dopo poco il mezzo è stato avvistato, abbandonato, nei pressi di Via Gianturco, come se da un momento all’altro potesse essere ripreso. L’attesa è durata fino alle 15 quando è spuntato un giovane che con tutta calma è salito sullo scooter. I militari sono intervenuti e lui ha reagito e si è materializzato il reato di resistenza a Pubblico ufficiale. Ulteriori accertamenti tramite le telecamere cittadine hanno collegato il giovane al furto. Questa mattina è stato processato per direttissima, l’arresto è stato convalidato e applicato l’obbligo di firma. Lo scooter è stato restituito al legittimo proprietario.

