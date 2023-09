Salone Nautico: tra le ditte del Levante oggi alla Fiera di Genova

Questa mattina apre la 63^ edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova, un appuntamento irrinunciabile sia per il mercato internazionale della nautica sia per gli appassionati del mare, settore strategico per l’economia del Paese, ambasciatore del made in Italy nel mondo. L’evento è sinonimo di eccellenza e di prestigio con un posizionamento che garantisce un palcoscenico unico e assicura il coinvolgimento, in presenza e on line, di un pubblico internazionale orientato e fortemente interessato a prodotti e servizi di alta gamma. E’ inoltre una piattaforma di confronto istituzionale, tecnico e di mercato. Nelle file degli espositori troviamo diverse aziende provenienti dal Levante ligure (Rapallo, Chiavari, Lavagna, Carasco, Sori, Casarza Ligure), non solo produttori di yacht e storici partecipanti al Salone.

Veleria San Giorgio è la più conosciuta azienda italiana nel campo della progettazione e produzione di giubbotti di salvataggio, sia per il settore navale sia per il settore militare. Nata nel 1926 a Genova, ha sede a Casarza Ligure da venticinque anni, dove ha anche il suo centro di produzione. “Partecipiamo da una cinquantina d’anni al Salone. Pensiamo che quello di quest’anno possa essere con tante visite e portare affluenza nuova, dovuta al nuovo design del padiglione – dichiara Nicola Albertoni, uno dei soci titolari -. Ogni anno abbiamo una componente di clienti già consolidati e un’altra composta da tecnici (utilizzatori e professionisti del settore) che vengono a studiare i prodotti e a richiedere informazioni. Presenteremo alcuni prototipi e parti di nuove collezioni per avere feedback di mercato”. Sotto il profilo della ecosostenibilità, Veleria San Giorgio sta cercando di andare in una direzione green ma non ha ancora un prodotto compelto in tal senso: “I materiali sono difficilmente sostituibili (nastro riflettente, fibbie), stiamo introducendo packaging in cartone”, comunica Albertoni.

A Chiavari ha sede invece Sanguineti Chiavari s.r.l., da poco acquisita da Quick S.p.A., leader mondiale nella progettazione e produzione di accessori nautici per yacht ed imbarcazioni da diporto dalle passerelle alle sedie in legno ed in alluminio anodizzato, dagli alberi telescopici di navigazioni ai tonneggi, dai bloccaggi all’illuminazione led per interni ed esterni), e partecipe ogni anno, oltre al Salone Nautico, alle esposizioni di Cannes, Genova Boat Show, Monaco Yacht Show, Metstrade, Dubai boat show. La storia di Sanguineti Chiavari inizia nel 1958 quando il suo fondatore Virginio Sanguineti, grazie al suo dinamismo e alla sua determinazione, crea un importante punto di riferimento nel settore nautico, dove “i valori e le conoscenze di un tempo si coniugano da sempre con le esigenze del cliente, permettendo la realizzazione di progetti esclusivi. Sanguineti nutre ottime aspettative per il Salone Nautico 2023, in quanto offre significative competenze produttive e un marchio riconosciuto a livello mondiale per la sua qualità e affidabilità, in un segmento di mercato ad alto potenziale di crescita”, ci fa sapere l’azienda. In particolare, il settore della nautica ha avuto un’esplosione nel 2022, quest’anno si sta allineando con il precedente.

» leggi tutto su www.levantenews.it