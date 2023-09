Serie A, Genoa verso l’anticipo a Lecce. Gilardino: “Siamo in crescita”

“Tutto quello che di buono abbiamo fatto col Napoli dobbiamo portarcelo sino a Lecce: la consapevolezza, l’autostima, la fiducia”. Questo Alberto Gilardino in vista della gara di domani allo stadio Via del Mare contro i giallorossi dell’ex Sampdoria D’Aversa.

Secondo il tecnico ci sono due concetti principali per superare questo ostacolo e provare a fare risultato pieno: “L’atteggiamento e la prestazione. Incontriamo una squadra partita forte costruita nel modo giusto sia da D’Aversa sia da Corvino che conosco molto bene. Hanno saputo dare continuità rispetto all’anno scorso sia nelle situazioni tattiche che nell’identità di squadra. Hanno gamba e forza e individualità importanti. Da parte nostra ci siamo preparati in questi giorni mantenendo l’autostima molto alta e siamo in crescita“.

