Sestri: “Zucchero amaro”, nuovo consiglio direttivo

Riceviamo e pubblichiamo

Il Cda di Zucchero Amaro si rinnova: Alessandra Governa diventa Presidente, Angelo Pittaluga Consigliere

“Zucchero Amaro rimarrà sempre la nostra casa. Continueremo nell’attività di volontariato come socie, come abbiamo sempre fatto in tutti questi anni, da quando a vario titolo abbiamo deciso di spendere energie e tempo nel progetto del commercio equo e solidale”- così Miriam De Vincenzi e Lorena Calcagno, rispettivamente Presidente uscente di Zucchero Amaro e responsabile della Bottega di Sestri Levante- “Lasciamo soltanto i nostri ruoli formali all’interno del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa”

» leggi tutto su www.levantenews.it