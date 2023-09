Sport del ringe e wellness protagonisti al Centro commerciale La Fabbrica

Domenica 24 settembre a partire dalle ore 17:30 all’interno del Centro Commerciale La Fabbrica di Santo Stefano di Magra (SP) “si accenderanno i riflettori” su coinvolgenti esibizioni di sport e wellness. Il pomeriggio di esibizioni di sport e benessere fisico si svolgerà sotto l’attenta guida della Direttrice Carla Friolo e del noto presentatore Emilio Parisi. In particolare si terranno esibizioni di pugilato e kick-boxing degli allievi dell’ASD Boxing-Class La Spezia. Tra questi anche gli agonisti Giacomo “Jack Ferro” Ferrini, che sabato scorso, dopo nemmeno nove mesi di palestra, ha vinto a Voghera (PV) il quarto match consecutivo siglando così un record del quale non c’è memoria nella nostra provincia, unitamente a Pietro Cozzani sedicenne pugile emergente che si è già messo in luce con una bella vittoria a Firenze. A seguire esibizioni sempre di pugilato a cura degli allievi del Maestro Armando Bellotti, tra loro la santostefanese Valeria Licari, medaglia d’argento ai Campionati Italiani e che a soli 14 anni, dopo poco più di un anno di allenamento, è stata convocata in nazionale ed è la prima pugile spezzina di sempre a vestire la maglia della nazionale. Insieme a Valeria ed agli altri compagni di palestra ci sarà anche Francesco Bongiovì medaglia di bronzo agli ultimi Campionati Regionali e Giacomo Corvi agonista con diverse vittorie all’attivo e che parteciperà agli ormai prossimi Campionati Regionali. Dopo le esibizioni degli sport del ring toccherà alla sezione Wellness della stessa Associazione Sportiva nata ben 22 anni fa e sarà la volta degli allievi di Paolo Greco ed Alessandra Ferrari che si esibiranno nei balli di gruppo. Ricordiamo che Paolo e Alessandra si sono recentemente classificati al 3° posto su 67 coppie in occasione del campionato italiano indetto dalla Federazione italiana danza sportiva. Risultato che è andato ad aggiungersi al precedente, ovvero finalisti al Campionato del Mondo tenutosi a Bologna presso il Pala Cavicchi che ha visto in gara ben 40 coppie. La kermesse andrà avanti con le esibizioni di Video Dance delle allieve della maestra di ballo Luisa Sanna, coreografa di fama nazionale e già chiamate ad esibirsi in occasione di numerosi eventi locali. La scaletta terminerà con una esibizione di Heels Dance (danza sui tacchi) a cura della maestra di ballo Ekaterina Nazaretyan dove viene messa in luce una danza rigorosamente con l’uso del tacco. La disciplina prevede uno studio approfondito della tecnica insita nel camminare, muoversi ed eseguire correttamente alcune figure (piroette, spaccate, salti) che poi si concretizzano nelle varie coreografie. A fare da cornice alle esibizioni saranno due artisti spezzini d’eccezione: l’emergente cantautore spezzino Mattia Tavernelli in arte MTAVE e la cantautrice e corista Sara Grimaldi. MTAVE si è già distinto sia in numerosissime apparizioni in pubblico e sia sui maggiori social network dove conta milioni di visualizzazioni e followers tra i più giovani e non solo. Sara Grimaldi oltre che essere cantautrice, fu scoperta per caso da Zucchero ed è diventata una delle coriste che accompagna l’artista nei tour. Ma lei non si accontenta e supporta anche tanti giovani che sognano di ritagliarsi uno spazio. Una donna che ha fatto della musica la sua vita, anche se ha iniziato nel mondo degli audiovisivi. Una voce straordinaria, che declina tutti i generi possibili partendo dal soul, passando ampiamente per la dance, arrivando al pop e addirittura alla lirica. Il verbo di Sara Grimaldi è migliorarsi sempre e aiutare i giovani che vogliono realizzare il loro sogno di ritagliarsi un posto importante nel mondo delle note. Quel sogno che lei ha realizzato grazie anche a Zucchero, che la scoprì quasi per caso in un locale della Versilia, promuovendola subito come corista nei suoi tour mondiali e nella realizzazione di dischi che hanno fatto epoca.

Chi desidera maggiori informazioni potrà contattare il 339.3837401 oppure la mail centro.yoga.wellness.sp@gmail.com

