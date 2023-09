Oltre agli infortunati Wisniewski e Hristov manca anche il febbricitante Corradini dalla lista dei convocati di Alvini per la sfida di domani a Cesena contro la Reggiana. Alla volta della Romagna sono partiti tutti i disponibili visto che il gruppo si fermerà in loco anche nei prossimi giorni dovendo tornare subito in campo martedì, sempre al Manuzzi, contro il Brescia.

I convocati:

