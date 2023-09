Andora, un assegno gigante da 4mila euro: il dono della manifestazione “Supereroi per il Gaslini”

Andora. Cerimonia nel pomeriggio di giovedì 21 Settembre a Palazzo Tagliaferro (sede del Lions Club “Andora – Valle del Merula”) a coronamento della manifestazione “Supereroi per il Gaslini”, tenutasi lo scorso Venerdì 1 Settembre in Via e Piazza Andrea Doria ad Andora ed organizzata dal Lions Club Andora Valle del Merula, con il patrocinio del Comune di Andora e la preziosa collaborazione del gruppo Supereroi per i bambini e di Paolo Bianco, direttore artistico che ha condotto l’evento con la sua consueta professionalità.

Un assegno gigante da 4mila Euro ha rappresentato materialmente la grande solidarietà di Andoresi e Turisti che, con le loro libere offerte, alle postazioni delle associazioni presenti durante la manifestazione, hanno donato e portato un sorriso a chi ne ha più bisogno; l’importante somma era già stata materialmente erogata all’Ospedale “Gaslini” di Genova lo scorso 6 Settembre.

» leggi tutto su www.ivg.it