Duisburg. Avvio positivo per la Bper Rari Nantes Savona nell’Euro Cup 2023/2024. I biancorossi hanno prevalso col risultato di 16 a 8 sul Sète Natation nel primo incontro del girone F del preliminary round, che promuoverà agli ottavi di finale le prime due classificate.

La formazione condotta da Alberto Angelini ha confermato l’ottimo stato di forma messo già in mostra in Coppa Italia e porta così a 5 le vittorie ottenute in questo inizio di stagione, in altrettanti incontri giocati.

