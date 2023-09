Il Genoa esce dal Via del Mare con una sconfitta: il Lecce vince all’83’ con una conclusione di Oudin sporcata da Fredrup. Una gara difficile per i rossoblu rimasti in 10 al 36’ per l’espulsione di Martin che ha costretto Gilardino a cambiare.

Un Lecce che nel primo tempo ha le occasioni migliori ma Krstovic al 22’ manda alto di testa e un minuto dopo a lato. Al 38’ lo stesso attaccante su cross di Gallo di testa non inquadra la porta.

