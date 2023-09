Domenica a Piana Battolla c’è la Festa del panigaccio, per contribuire alla ristrutturazione del campo sportivo distrutto da un incendio

Domenica 24 settembre dalle 12.30 presso il Parco delle feste di Piana Battolla si svolgerà la Festa del panigaccio, un’occasione per contribuire alla ristrutturazione del campo sportivo di Piana Battolla distrutto da un incendio.

Il ricavato del pranzo, a base di tagliatelle al ragù e panigacci con affettati, sarà infatti devoluto per questo intervento.

Oltre alla pietanze per il prezzo di 20 euro saranno compresi anche acqua e caffè, il vino è a pagamento.

La partecipazione è consentita solamente con prenotazione tramite messaggio ai numeri 347 2991323 e 380 4564121.

