Forti temporali sul Tigullio, alberi caduti e allagamenti. A Carasco frana una strada

Carasco. L’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Liguria giovedì, con contestuale emanazione dell’allerta gialla, ha provocato molti disagi non soltanto a Genova ma anche nel Tigullio e nel suo entroterra.

I temporali, sul Levante, si sono abbattuti prima dell’alba e hanno continuato a imperversare in mattinata. Dopo essersi concentrata nella zona del bacino dell’Entella, la linea temporalesca si è spostata verso quello del Vara e la val Petronio, con precipitazioni molto forti e raffiche di vento. Dalle prime ore della mattinata di venerdì, i vigili del fuoco del comando di Chiavari sono quindi impegnati in diversi interventi di messa in sicurezza e potatura di alberi pericolanti, soprattutto tra Borzonasca e Carasco, mentre a Chiavari l’allagamento di alcuni garage ha richiesto l’intera mattinata di lavori.

