Genoa. Gilardino dopo la sconfitta di Lecce: “Prima del rosso avevamo in mano la partita”

Lecce. “Non siamo partiti bene in generale nei primi dieci minuti, poi abbiamo preso in mano la partita facendo bene fino all’episodio dell’espulsione. Nel momento in cui siamo rimasti in 10 è cambiato un po’ tutto nell’impostazione della partita”. Così Alberto Gilardino ai microfoni di Sky Sport al termine della gara persa contro il Lecce.

Il tecnico sull’assetto giudicato troppo rinunciatario dichiara: “Devo tenere a mente tutti gli aspetti, dell’equilibrio, della squadra e delle caratteristiche dei giocatori che vanno in campo. L’intenzione era rimettere in campo i titolari col Napoli, usando Sabelli che è il giocatore di maggiore gamba insieme a Ekuban. Purtroppo la partita non è andata dove l’avremmo potuta portare noi”.

