Gestione integrata dei rifiuti, si avvicina l’avvio del servizio nei nuovi bacini nella Città metropolitana

Genova. Dopo la firma, avvenuta il 12 settembre, del contratto per l’affidamento della gestione integrata dei rifiuti urbani per il bacino “Golfo Paradiso e Valli del Levante” che comprende 26 Comuni del territorio metropolitano, e in attesa dell’avvio del servizio da parte del gestore che si è aggiudicato l’appalto, Città Metropolitana di Genova ha continuato il monitoraggio dei dati relativi alle performance delle aziende che attualmente stanno gestendo la raccolta, al fine di garantire una transizione efficace.

Osservato speciale negli ultimi mesi è stato il Comune di Recco, che già aveva dal 2020 affidato la raccolta integrata ad AMIU con un appalto a termine in attesa della gara gestita da Città Metropolitana, e che può quindi essere considerato come esempio per quanto riguarda il mantenimento e successivo miglioramento dei dati di raccolta differenziata e l’ottimizzazione del servizio in generale.

» leggi tutto su www.genova24.it