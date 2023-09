Illuminazione pubblica: quasi 10mila nuovi punti luce per la Lunigiana

Attualmente i lavori stanno interessando il Comune di Bagnone e la prossima settimana toccherà ai comuni di Aulla e Podenzana. La fine totale dei lavori è entro giugno 2024. A incidere sull’andamento dell’operazione saranno le condizioni meteo.

Quello dell’Unione di Comuni non è solo un’opera di efficientamento energetico, ma anche di una nuova impostazione di gestione sulle criticità legate all’illuminazione pubblica.

Infatti, il progetto prevede anche l’installazione di sistemi di telecontrollo da quadro che permetteranno di verificare tempestivamente eventuali criticità e/o guasti sugli impianti permettendo di diminuire i tempi di intervento delle squadre di manutenzione. Inoltre i dati derivati dai sistemi di telecontrollo verranno inseriti nella piattaforma PELL (Public Energy Living Lab) di tipo smart city as-a-service, che consentirà di pervenire ad una conoscenza puntuale del livello tecnologico e prestazionale della Pubblica Illuminazione, infrastruttura particolarmente strategica all’avvio di progetti di riqualificazione urbana in chiave smart city.È importante però segnalare i problemi di illuminazione. La popolazione può farlo attraverso due canali: tramite il numero verde 800 382 960 attivo h24 tutti i giorni compresi i festivi o per posta elettronica alla e-mail segnalazioni.ucml@simetimpianti.it «Questo – spiega l’assessore con delega all’Illuminazione Pubblica e sindaco di Comano Antonio Maffei – è un progetto fondamentale per il futuro del nostro territorio. Si tratta di un intervento che, oltre ad andare ad ammodernare circa 10mila punti luce di un impianto ormai vecchio, va ad incidere notevolmente sulle nostre casse; infatti, seppur sia per noi impossibile intervenire direttamente sul costo dell’energia che, come sappiamo, è dettato da altri, è possibile invece farlo sui consumi, attraverso l’efficientamento energetico e la manutenzione attenta, efficace ed efficiente. Questo nuovo sistema ci permetterà, quindi, non solo di risparmiare, ma di garantire un servizio puntuale. Come Unione di Comuni stiamo lavorando anche per provare a ricavare energia elettrica pulita da impianti rinnovabili, in questo caso si parla di fotovoltaico, che saranno installati, in modo pilota su 20 punti luce per ora, in ogni comune della Lunigiana per capire se sia possibile o meno investire su queste tecnologie, magari non direttamente per i punti luce stradali, ma per altre funzionalità. Un bando che fa parte del piano Green Community e per il quale continueremo a tenere informata la popolazione.»